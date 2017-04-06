Кашин: Бессонной предстоит операция на колене

Главный тренер «Ленинградки»рассказал о двустороннем матче своей команды с молодёжным коллективом клуба.«Мы играли не первой командой. Петрова залечивает плечо, Кашина – бедро, Полякова восстанавливается после операции на колене. Кутюкова – в отпуске, отдыхает перед сборной. У Бессонной последняя тренировка – ей предстоит операция на колене.Важно было посмотреть девочку из Москвы для молодёжной команды. Посмотрели ещё и Ткачёву, которая весь сезон не играла: восстановилась она уже или нет. А задание на эту тренировку было вполне определённое: практически не играть в края, а наигрывать комбинации. То, над чем мы сейчас работаем», — приводит слова Кашина официальный сайт клуба.