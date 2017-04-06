Россиянки победили Турцию на ЧЕ U18 в Нидерландах

Сборная России среди девушек не старше 18 лет в третьем туре группового этапа чемпионата Европы в Нидерландах в четырёх партиях победила команду Турции. Россиянки выиграли третью встречу из пяти.Сыграют ли подопечныев полуфинале соревнований, станет известно после заключительного матча групповой стадии Италия — Нидерланды, который пройдёт в четверг, 6 апреля.Турция — Россия — 1:3 (21:25, 21:25, 26:24, 15:25).