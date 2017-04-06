Сборная России среди девушек вышла в полуфинал чемпионата Европы U18

Сборная Нидерландов в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы среди девушек не старше 18 лет в Арнеме в четырёх сетах уступила команде Италии. Таким образом, голландки заняли третье место в группе I и не вышли в полуфинал. Борьбу за награды соревнований из этого секстета продолжат сборные Италии, выигравшей все пять матчей, и России, в активе которой 3 победы в 5 встречах.Италия — Нидерланды — 3:1 (18:25, 25:20, 25:16, 25:20).