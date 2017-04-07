Чарикчи: не ожидали, что завершим ЧЕ U18 поражением от россиянок

Главный тренер сборной Турции среди девушек не старше 18 летподелился впечатлениями после поражения от команды России в матче группового этапа чемпионата Европы в Нидерландах со счётом 1:3 (21:25, 21:25, 26:24, 15:25). Сборная России пробилась в полуфинал соревнований.«Мы не ожидали, что завершим турнир поражением от россиянок, поэтому нам так грустно сейчас. У нас были шансы, но мы их не использовали. Это был неприятный опыт для всех нас», — приводит слова Чарикчи официальный сайт ЕКВ.