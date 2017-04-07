Заряжко: в игре Мусэрского есть нюансы, в которых я хотела бы быть лучше

Волейболистки казанского «Динамо» практически в полном составе, включая тренерский штаб, посетили матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Белогорьем» (3:1). Одна из лидеров бело-голубыхпрокомментировала игру мужской казанской команды.«Мужской волейбол – это совсем другой вид спорта. Игра с «Белогорьем» получилась очень эмоциональной. Мы до этого ходили на матчи «Зенита», но ребята выигрывали настолько уверенно, что мы любовались только их игрой. А здесь всё получилось очень интересно, была борьба в последних двух партиях.Говорила, что хотела бы равняться на лидера «Белогорья» Дмитрия Мусэрского? В этой игре я посмотрела на него немного с другой стороны и поняла, что хотела бы быть быстрее. Да, у него есть мощь, высота съёма, но есть какие-то нюансы в его игре, в которых я хотела бы быть лучше.Хотелось бы, чтобы и матчи «Динамо» собирали полные трибуны? Конечно. За «Зенит» болели очень эмоционально, и это всегда приятно. Если говорить о болельщиках, мне вспомнилась игра с «Галатасараем» в Турции. Там был полупустой зал, народу пришло очень мало. Но они не замолкали ни на минуту, пели песни и кричалки на протяжении всего матча без остановки», — приводит слова Заряжко Sntat.