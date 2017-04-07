Бленджини оставит «Любе Чивитанова» ради сборной Италии по волейболу

«Любе Чивитанова» вынужден расстаться с тренером Джанлоренцо Бленджини, который согласился продлить контракт с мужской сборной Италии по волейболу. Согласно правилам, установленным новым президентом итальянской федерации волейбола Бруно Каттанео, тренер не может одновременно работать в клубе и в сборной.«Волейболисты «Любе» гордятся выбором федерации, потому что как человек и как тренер, Бленджини заслуживает максимума, а сборной нужен наставник топ-уровня. Мы же сумели стать настоящей командой благодаря работе Бленджини. Этот уровень будет ориентиром для нас», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.