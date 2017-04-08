Влажлы продлил контракт со «Скрой» на два года

Всего за два дня до начала матчей полуфинала плей-офф чемпионата Польши по волейболу против «Ресовии» «Скра» порадовала своих болельщиков. Капитан команды, чемпион мира 2014 годапродлил контракт с клубом на два года.«Это большая честь для меня, и я рад быть здесь. Я надеюсь, что в будущем цели не будут отличаться от тех, за которые мы боролись в предыдущие годы. «Скра» — это хороший выбор для меня», — приводит слова Влажлы World of volley.Влажлы выступает за «Скру» с 2003 года, а с сезона-2008/09 назначен капитаном. За это время он выиграл национальный титул восемь раз.