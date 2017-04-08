«Динамо» (Москва) обыграло «НОВУ» и вышло в «Финал шести» ЧР по волейболу

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги завершился победой московского «Динамо» над «НОВОЙ» из Новокуйбышевска в домашнем матче 26-го тура соревнований.«Динамо» с 22 победами в активе квалифицировалось на втором месте и напрямую вышло в «Финал шести» чемпионата России. «НОВА» (9 побед) осталась на 10-м месте и сыграет в плей-офф за выход в финальную часть соревнований.«Динамо» (Москва) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:19, 25:18, 16:25, 25:23).