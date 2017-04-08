Сборная России вышла в финал ЧЕ U18 по волейболу среди девушек

Российские волейболистки в трёх партиях обыграли команду Беларуси в полуфинальном матче чемпионата Европы U18. Самой результативной в составе росянок стала, набравшая 14 очков. На счету12 баллов (6 из них на блоке, 4 эйсами), 9 очков (5 из них эйсы) принесла командеВ финале россиянки встретятся с командой Италии, которая на тай-брейке обыграла сборную Сербии (3:2). В стартовом матче россиянки уступили итальянкам в трех партиях (0:3).Россия – Беларусь – 3:0 (25:22, 25:18, 25:15).