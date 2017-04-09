Терентьев: сегодня «Нефтяник» был способен одолеть любую команду, кроме «Зенита»

Главный тренер «Нефтяника»прокомментировал поражение от «Зенита» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (2:3), лишившее оренбургскую команду последней надежды на сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон.«Сегодня Оренбург прощался с Суперлигой. Такому сценарию, который был закручен в матче с «Зенитом», и для «Нефтяника» на протяжении всего сезона-2016/17, Голливуд бы позавидовал. Я думаю, что болельщикам уж точно мы сегодня доставили удовольствие. Чтобы побеждать такую команду, как «Зенит», нужно совершить чудо. Чудо — это штучный товар, его нельзя штамповать по заказу, по желанию. Я благодарен игрокам за то, что они были в одном шаге от того, чтобы это чудо совершить. Сегодня мы были способны обыграть любую команду Суперлиги, кроме «Зенита», — приводит слова Терентьева официальный сайт «Нефтяника».