Мельничук: «Югра-Самотлор» не боялась плей-аута, но хотелось закончить победой

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор»поделился впечатлениями от победы своей команды над уфимским «Уралом» со счётом 3:2 в 26-м туре мужской Суперлиги.«В истории «Самотлора» уже один раз была такая игра, которая всё решала. Наша команда победила тогда дома Калининград. Думаю, это из той же серии игра. Играли на выживание. Очень не хотелось в плей-аут. Это дополнительные нервы. К тому же, в этом году очень много травм. Не факт, что смогли бы подойти совсем без травм. А там турнир двухкруговой, много игр. Было бы сложно, если бы мы туда попали.Мы не боялись этого турнира, но хотелось закончить победой. Ребята молодцы. Проигрывая 1:2, они нашли в себе силы собраться как команда. Пятую партию тоже начали неудачно, но нашли в себе силы подняться. Это отличает «Самотлор». Последняя игра – кульминация командной работы. Может, не всё получалось, но мы выиграли, доказали, что мы – команда», — приводит слова Мельничука официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.