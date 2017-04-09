Гамова: у девчонок большое желание отомстить Италии за поражение в группе

Куратор молодёжных сборныхперед финалом чемпионата Европы (U18) по волейболу среди девушек поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Италией, в котором она выступит помощником главного тренера.«Нас ждёт тяжёлый матч. Итальянки хороши не только командной игрой, но и индивидуально. Выделяется своей игрой и физическими данными на общем фоне Энвеонву, попортившая нам крови в первом матче. В целом итальянки хороши и атакой, и защитой.У нас очень хорошая подача, что мы с блеском продемонстрировали в матче против Беларуси. Это главное наше оружие. Мы должны затруднять приём Италии и ставить блок, который у нашей сборной тоже очень хорош на этом чемпионате Европы.Мы готовимся к каждой игре. Перед каждым новым соперником у нас проходит видеопросмотр его игр. У нас есть статистик, который даёт нам данные по каждому игроку, слабые и сильные стороны. Мы в штатном режиме обычно готовимся к любому сопернику. Плюс, что Италию мы прекрасно знаем, встречались на предварительном этапе. У девчонок есть большое желание им отомстить за поражение в группе.Я очень рада, что у меня есть такая возможность, помогать нашим девочкам, всем тем, что есть в моих силах. Те эмоции, которые я испытывала на площадке, никуда не делись и на трибуне, возможно, стали даже более ярче», — приводит слова Гамовой «Советский спорт».