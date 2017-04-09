Российские волейболистки завоевали золото чемпионата Европы U18

Сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы U18 по волейболу среди девушек. В финальном матче подопечныена тай-брейке обыграли команду Италии со счётом 3:2 (18:25, 25:16, 26:24, 21:25, 15:10). Напомним, что именно с поражения от итальянок (0:3) россиянки стартовали на первенстве континента в Нидерландах, а завершили турнир победой над тем же соперником в финале.Россия – Италия — 3:2 (18:25, 25:16, 26:24, 21:25, 15:10).