Гамова: победили итальянок исключительно за счёт русского духа и характера

Прославленная волейболистка, которая входила в тренерский штаб сборной России под руководствомна чемпионате Европы U18 среди девушек, прокомментировала победу в финале над итальянками (3:2), которым на старте россиянки уступили (0:3).«Верила ли после двух стартовых поражений, что всё может закончиться такой волшебной победой? Конечно, когда остаются хотя бы теоретические шансы, ты продолжаешь верить и надеяться. Но тут дело в другом. После этих поражений был перерыв в один день, и тренерский штаб сумел достучаться до волейболисток. Нам удалось заставить девчонок поверить в себя, и команда полностью преобразилась.За счёт чего удалось переиграть итальянок в финале? Исключительно за счёт русского духа и характера! В сборной Италии есть индивидуально очень сильные девочки. Ну а тактически все итальянские команды априори всегда готовы хорошо. Но нам всё-таки удалось их сломать…Сейчас рано говорить о будущем этой команды. Ведь, по сути, это ещё дети — и очень важно их не перехвалить. Но своей игрой на турнире они наглядно продемонстрировали — уж с бойцовским характером у них точно полный порядок», — приводит слова Гамовой «Лайф».