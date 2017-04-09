Шевченко: четыре чемпионки Европы вскоре смогут привлекаться в 1-ю сборную

Президент Всероссийской федерации волейболапрокомментировал победу сборной России на чемпионате Европы U18 по волейболу среди девушек в Арнеме.«Наша сборная неудачно начала турнир, потерпев два поражения подряд. Но в этом и есть отличие долгих турниров от «Финалов четырёх»: всегда есть время и возможность проанализировать и исправить ошибки. И наша сборная проделала это с блеском! В каждом следующем матче подопечные Александра Карикова выглядели всё лучше и лучше. Победили очень сильных турчанок, затем не отдали ни единого сета ранее не проигрывавшим на турнире белорускам. Ну и в финале взяли реванш у Италии за поражение в группе. Это была настоящая победа русского характера, торжество русского духа!Конечно, существенную помощь оказала сборной Екатерина Гамова. Очень важно, чтобы наши прославленные чемпионы делились своим опытом с юным поколением.В чём главная причина успехов молодежных команд на международном уровне? В очень качественной работе наших клубов. Они не только доминируют в еврокубках, но и плодотворно трудятся над выстраиванием молодёжной пирамиды.Олимпиада-2020 в Токио? Олимпиада будет ещё не скоро. Но четыре девушки из нынешнего состава «молодёжки» вполне смогут привлекаться к первой сборной страны уже в ближайшее время», — приводит слова Шевченко «Лайф».