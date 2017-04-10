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175 лет назад 2016
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Богатов/Даянов, Сырцева/Хакимзянова победили на финальном этапе Евротура

10 апреля 2017, понедельник. 00:59. Волейбол
Российские пары Юрий Богатов/Руслан Даянов и Екатерина Сырцева/Ксения Хакимзянова стали победителями заключительного этапа Евротура-2017, который прошёл в Кронплатце (Италия).

Богатов и Даянов в финале обыграли словенскую пару Тадей Боженк/Даниэль Покершник со счётом 3:1 (15:13, 11:6, 11:13, 24:22). Сырцева и Хакимзянова в финале победили итальянок Алисию-Франческу Бертолазо и Грету Чиколари со счётом 3:0 (11:6, 11:8, 11:8).

Напомним, ранее в этом зимнем сезоне Богатов и Даянов уже добились победы на соревнованиях Евротура в Улудаге (Турция), а Хакимзянова в тандеме с Людмилой Даяновой тогда взяла серебро.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Волейбол
10 апреля 2017, понедельник
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