Богатов/Даянов, Сырцева/Хакимзянова победили на финальном этапе Евротура

Российские пары Юрий Богатов/Руслан Даянов и Екатерина Сырцева/Ксения Хакимзянова стали победителями заключительного этапа Евротура-2017, который прошёл в Кронплатце (Италия).Богатов и Даянов в финале обыграли словенскую пару Тадей Боженк/Даниэль Покершник со счётом 3:1 (15:13, 11:6, 11:13, 24:22). Сырцева и Хакимзянова в финале победили итальянок Алисию-Франческу Бертолазо и Грету Чиколари со счётом 3:0 (11:6, 11:8, 11:8).Напомним, ранее в этом зимнем сезоне Богатов и Даянов уже добились победы на соревнованиях Евротура в Улудаге (Турция), а Хакимзянова в тандеме с Людмилой Даяновой тогда взяла серебро.