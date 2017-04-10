Уланова: итальянские команды всегда очень самоотверженно играют в защите

Либеро казанского «Динамо»поделилась ожиданиями от предстоящего финала Кубка ЕКВ, в котором казанские волейболистки сыграют против итальянской команды «Бусто-Арсицио». Первый матч серии состоится 11 апреля в Казани, ответный – 15 апреля в Италии.«Со жребием не поспоришь. С одной стороны, если мы говорим о положительном результате, то всегда хочется радовать своих болельщиков. Как говорится, нам родные стены всегда помогают. Но и на практике мы доказали, что и в гостях «Динамо-Казань» может показать достойную игру. Тем более если у противника хороший зал и благоприятные условия. У итальянской команды вроде нет с этим проблем. Кубок ЕКВ тоже очень важен для нас. Знаем характер итальянских команд – они всегда очень самоотверженно играют в защите, у них очень хорошая общая игра.Большое количество ответственных матчей подряд? Если мы хотим быть командой топ-уровня, то быть по-другому не может. В конце весны всегда такой напряжённый график. Кто-то к этому привык больше, кто-то в меньшей степени. При этом у всех топ-команд, я считаю, умные игроки, которые способны проанализировать любую стрессовую ситуацию и найти решение, подготовить себя как надо к каждому матчу. И те, кто объективно может оценить всё это, имеют шанс быть мобилизованным. За других приходится волноваться», – приводит слова Улановой «Татар-информ».