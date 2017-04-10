Ушаков: если «Динамо» (Краснодар) не добьётся 5-го места, будет очень обидно

В преддверии второго финального тура за 5-8-е места чемпионата России среди женских команд Суперлиги главный тренер краснодарского «Динамо»поделился своими ожиданиями от предстоящих игр.«Мы серьёзно подошли к подготовке к предстоящим трём играм. Сделали хороший задел в первом туре, когда обыграли каждого из наших соперников. Сейчас же нам просто надо довершить начатое. Все игроки это прекрасно понимают. Если мы не добьёмся пятого места, будет очень обидно. Мы провели три трёхдневки в хорошем ритме. Все должны быть готовы показать свой максимум в Одинцово.Нам надо будет выплеснуть все эмоции. Без эмоций будет сложно выиграть. Мы настраиваемся играть на победу в каждом матче, а как получится — увидим», — приводит слова Ушакова официальный сайт краснодарского «Динамо».