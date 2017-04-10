Малых: краснодарское «Динамо» могло побороться и в четвёрке

В преддверии второго финального тура за 5-8-е места чемпионата России среди женских команд Суперлиги диагональная краснодарского «Динамо»поделилась ожиданиями от предстоящих игр.«Команда находится в хорошей форме. У нас было достаточно времени на подготовку. Мы получили хорошую нагрузку в фитнес-зале, сейчас же у нас проходят более разгрузочные тренировки.Что нужно сделать, чтобы занять пятое место? Есть много факторов, которые доставят нам определённые неудобства. Во-первых, нам придётся играть три дня подряд. Это достаточно сложно. Во-вторых, нас ожидает сопротивление соперника. Тому же «Заречью-Одинцово» также хочется занять пятое место. А сейчас их отделяет от нас всего лишь одно поражение. Над «Сахалином» ничего не довлеет, эта команда может играть раскованно. Несмотря на то что «Протон» уже завершил борьбу за пятое место, этот факт может позволить саратовской команде не думать о результате, а проводить матчи спокойно.Заслужило ли «Динамо» 5-е место? Мы бы могли побороться и в четвёрке. Поэтому сейчас нам обязательно надо стать пятыми, чтобы ещё раз доказать, что мы попали сюда просто в силу определённых обстоятельств», — приводит слова Малых официальный сайт краснодарского «Динамо».