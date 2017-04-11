Гендель: как стать пятыми в ЧР? Выиграть все три оставшиеся игры

В преддверии второго финального тура за 5-8-е места чемпионата России среди женских команд Суперлиги центральная блокирующая краснодарского «Динамо»поделилась ожиданиями от предстоящих игр.«Настроение боевое, как и у всей команды. Наш тренер грамотно распределил нагрузку, чередуя игровые тренировки с упражнениями в тренажёрном зале. Мы получали выходные, чтобы хорошо восстановиться. У нас играют возрастные игроки, и в конце сезона им особенно сложно. Провести три игры будет непросто, поэтому надо быть в полной боевой готовности.Что надо сделать, чтобы добиться 5-го места по итогам чемпионата России? Выиграть все три оставшиеся игры. Как нам постоянно говорит тренер, не надо беречь силы, надо выходить на каждый матч и полностью выкладываться. Это на самом деле так. Надо играть на максимуме с каждым соперником, не пытаясь что-то рассчитать, спланировать. У нас хороший штат докторов, физиотерапевтов, которые помогут нам восстановиться после каждого матча. Думаю, что полностью выложиться нам по силам.Будет ли играть в Одинцово сложнее, чем в Краснодаре? Конечно, родные стены всегда помогают, спасибо нашим болельщикам, которые приходят на игры и поддерживают нас. Без нашего седьмого игрока всегда сложнее, но мы профессионалы и должны отбросить сантименты и дать результат», — приводит слова Гендель пресс-служба краснодарского «Динамо».