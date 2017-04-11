Лукьяненко: в матче с «Енисеем», возможно, у меня был переизбыток эмоций

Связующий новосибирского «Локомотива»прокомментировал поражение от красноярского «Енисея» в 26-м туре чемпионата России со счётом 0:3 (17:25, 18:25, 21:25).«Я понимал, что выйду в стартовом составе на эту игру, возможно даже, у меня был переизбыток эмоций. Несмотря на то что эта игра ничего не решала в турнирном плане, все хотели выиграть и завершить регулярный чемпионат на позитивной ноте, тем более перед своими болельщиками. Не думаю, что между нами было какое-то недопонимание, ведь мы много тренируемся вместе. Проблема, думаю, в другом, будем разбираться и готовиться к плей-офф», — цитирует Лукьяненко официальный сайт «Локомотива».