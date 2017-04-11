Краснодарское «Динамо» победило «Протон» в турнире за 5-8-е места в ЧР

Краснодарское «Динамо» в четвёртом туре турнира за пятое-восьмое места по итогам женского чемпионата России в Одинцово переиграло саратовский «Протон» со счётом 3:0. Подопечныеодержали четвёртую победу кряду, а коллективпотерпел четвёртое поражение.В среду, 12 апреля, бело-голубые сыграют с «Заречьем-Одинцово», а «Протон» встретится с «Сахалином».«Динамо» (Краснодар) — «Протон» (Саратовская область) — 3:0 (25:22, 25:22, 25:20).