Рузье, Ле Ру, Бартман и Буц примут участие в трай-ауте чемпионата Южной Кореи

С 13 по 15 мая в Инчхоне состоится трай-аут мужского чемпионата Южной Кореи. В просмотре примут участие 37 волейболистов, включая семерых игроков, выступавших в турнире в прошлом сезоне. Клубы смогут выбрать семь волейболистов, которые проведут следующий сезон в корейской лиге, а их заработная плата составит $ 300 тыс. плюс бонусы за победы в отдельных матчах и турнире.В трай-ауте примут участие такие звёзды мирового волейбола, как французы Кевин Ле Ру и Антонин Рузье, поляк Збигнев Бартман, канадец Джон Гордон Перрин и бельгиец Брам ван ден Дрис. Единственным россиянином, попавшим в список 37 игроков, приглашённых на просмотр, стал диагональный нижневартовской «Югры-Самотлор»