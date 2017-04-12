Бутько: в Белгород нужно ехать и настраиваться так, будто проиграли первый матч

Связующий казанского «Зенита»поделился ожиданиями от встречи с белгородским «Белогорьем» в ответном матче «раунда шести» Лиги чемпионов. Игра состоится в Белгороде 13 апреля. В первом матче «Зенит» победил в четырёх партиях.«Победа в первом матче абсолютно ничего не значит. В Белгород нужно ехать и настраиваться так, будто мы проиграли первую игру, как в прошлом году с польской «Скрой». Белгород бросит на эту игру все силы. Нужно выходить и с первых мячей сразу давить. Будет тяжело», – сказал Бутько в интервью клубному каналу.