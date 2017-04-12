Итальянские волейболистки снялись без шорт после победы в Серии D Фото: facebook.com/usdaltair1963

Девушки из волейбольной команды «Альтаир 1963» выиграли итальянскую Серию D и оригинально отметили это событие. После того как клуб занял первое место в лиге, на его странице в «Фейсбуке» появилась фотография, на которой волейболистки команды позируют без шорт. Интимные места они прикрыли мячами.Болельщики встретили данную публикацию смешанными эмоциями. Одни похвалили девушек за смелость и назвали их настоящими моделями, а другие — раскритиковали и попросили сосредоточиться на спорте. При этом количество фанатов у команды возросло.