Яковлев: после уверенной победы в 1-м сете игроки «ФАКЕЛА» слегка расслабились

Блокирующий новоуренгойского «ФАКЕЛА»прокомментировал победу над французским «Шомоном» в первом матче финала Кубка вызова со счётом 3:1 (25:12, 15:25, 26:24, 30:28). Ответная встреча пройдёт в Новом Уренгое 16 апреля.«После первой партии, выигранной нами, и с таким огромным разрывом в счёте, мы, наверное, слегка расслабились, начали допускать много ошибок и этим разыграли команду соперника, и результат не заставил себя ждать – второй сет закончился уже с хорошим преимуществом «Шомона». Но мы сделали выводы и больше расконцентрации не допустили.Мы знали, что у команды соперника очень агрессивная и стабильная подача, поэтому установка была — не пропускать эйсы. Я считаю, что с этой задачей мы почти справились — да, ошибки были, но мы держали приём. Концовки двух последних партий выдались очень напряжёнными, соперники были в шаге от победы в сетах. Но за счёт слаженной игры во всех элементах и огромного настроя на победу нам удалось выиграть их и весь матч. Постараемся повторить этот результат и в ответной встрече, которую сыграем в Новом Уренгое 16 апреля.Атмосфера в зале была очень хорошая, играть было приятно, и шум болельщиков не давил на нас, наоборот, даже придавал сил! Уверен, что наши трибуны в ближайшее воскресенье будут нас поддерживать так же», — цитирует Яковлева официальный сайт «ФАКЕЛА».