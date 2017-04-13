Д. Волков: волейболисты «ФАКЕЛА» знали, что легко с «Шомоном» не будет

Доигровщик новоуренгойского «ФАКЕЛА»прокомментировал победу над французским «Шомоном» в первом матче финала Кубка вызова со счётом 3:1 (25:12, 15:25, 26:24, 30:28). Ответная встреча пройдёт в Новом Уренгое 16 апреля.«На этот матч мы настраивались серьёзно – знали, что наш соперник идёт в своём чемпионате на первом месте и что просто с ним не будет. Так и получилось. Мы не выдержали приёма во второй партии, начали делать много ошибок. Будем теперь настраиваться на ответный матч, очень хотим выиграть Кубок», — цитирует Волкова официальный сайт клуба.