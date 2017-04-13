Ушаков: все понимали, что игра с «Заречьем-Одинцово» была решающей

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал победу над «Заречьем-Одинцово» в матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге со счётом 3:1 (19:25, 25:22, 25:13, 26:24). Подопечные Ушакова выиграли пятую встречу кряду, а командапотерпела второе поражение в пяти матчах.«Все понимали, что эта игра решающая, именно в ней разыгрывалось пятое место в чемпионате. Встреча получилось нервной. У нас сегодня на площадке были волейболистки, которые не играли таких сложных матчей, поэтому в их действиях был некоторый сумбур и не всё получалось. Но потом мы нашли свой ритм игры и одержали победу.За счёт чего удалось переломить ход четвёртого сета? Вера в себя, свои силы. Чётко выполнили установки. В начале сета у нас были проблемы с приёмом, мы не могли навязать борьбу «Заречью». В концовке мы сконцентрировались и выполнили установки. Мы усилили подачу, выбили «Заречье» с приёма и хорошо организовали блок с края», — цитирует Ушакова официальный сайт ВФВ.