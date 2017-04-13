Спиридонов продлил контракт с «Енисеем»

Доигровщикпродлил контракт с «Енисеем» на год, сообщает «Спорт Бизнес Online». Он перешёл в красноярский клуб минувшим летом из казанского «Зенита», а ранее выступал за одинцовскую «Искру», уфимский «Урал» и новоуренгойский «ФАКЕЛ». 28-летний волейболист стал лучшим бомбардиром «Енисея» в минувшем регулярном чемпионате России.«Енисей» занял седьмое место в турнирной таблице и в плей-офф сыграет с белгородским «Белогорьем».Спиридонов — двукратный победитель Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка России. В составе сборной России он выиграл чемпионат Европы (2013) и Мировую лигу (2011, 2013).