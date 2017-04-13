Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Спиридонов продлил контракт с «Енисеем»

13 апреля 2017, четверг. 14:07. Волейбол
Доигровщик Алексей Спиридонов продлил контракт с «Енисеем» на год, сообщает «Спорт Бизнес Online». Он перешёл в красноярский клуб минувшим летом из казанского «Зенита», а ранее выступал за одинцовскую «Искру», уфимский «Урал» и новоуренгойский «ФАКЕЛ». 28-летний волейболист стал лучшим бомбардиром «Енисея» в минувшем регулярном чемпионате России.

«Енисей» занял седьмое место в турнирной таблице и в плей-офф сыграет с белгородским «Белогорьем».

Спиридонов — двукратный победитель Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка России. В составе сборной России он выиграл чемпионат Европы (2013) и Мировую лигу (2011, 2013).
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ВК Енисей Алексей Спиридонов
Новости. Волейбол
13 апреля 2017, четверг
14:07 Спиридонов продлил контракт с «Енисеем»
13:15 Красильников: волейболистки «Заречья» не справились с Натальей Малых
12:06 Ушаков: все понимали, что игра с «Заречьем-Одинцово» была решающей
11:08 Д. Волков: волейболисты «ФАКЕЛА» знали, что легко с «Шомоном» не будет
10:19 Колодинский: игроки «Шомона» подают надёжно и вариативно, нам было сложно
09:11 Яковлев: после уверенной победы в 1-м сете игроки «ФАКЕЛА» слегка расслабились
12 апреля 2017, среда
23:40 «ФАКЕЛ» в гостях победил «Шомон» в первом матче финала мужского Кубка вызова
23:06 «Трентино» разгромил «Тур» в первом матче финала мужского Кубка ЕКВ
22:28 В финале женского чемпионата Турции сыграют «Фенербахче» и «Галатасарай»
21:44 «Олимпиакос» выиграл первый матч финала женского Кубка вызова у «Бурсы ББСК»
21:42 Московское «Динамо» не вышло в «Финал четырёх» мужской Лиги чемпионов
21:07 Краснодарское «Динамо» выиграло пятый матч кряду в турнире за 5-8-е места в ЧР
20:20 Кукушкин: игра с «Сахалином» была непростой для «Протона»
19:39 Итальянские волейболистки снялись без шорт после победы в Серии D
17:28 «Протон» одержал первую победу в турнире за 5-8-е места в ЧР, обыграв «Сахалин»
16:02 Салпаров: «Зениту» в Белгороде будет очень тяжело
15:12 Бутько: в Белгород нужно ехать и настраиваться так, будто проиграли первый матч
14:07 Юринская: игроки «Заречья» расслабились, и «Сахалин» смог набрать обороты
13:19 Приходько: в пятом сете «Сахалину» не хватило свежести
12:13 Панков: «Заречье» играло кое-как, а соперник-то был достойный
11:26 Официальный канал «Динамо-Казань» представил обзор матча с «Бусто Арсицио»
10:07 Уланова: игроки «Динамо-Казань» чуть не наступили на собственные грабли
09:11 Ушаков: главным для «Динамо-Краснодар» будет матч с «Заречьем-Одинцово»
11 апреля 2017, вторник
23:55 Перепёлкин: матч с «Бусто Арсицио» стал для казанского «Динамо» одним из худших
22:54 Заряжко: «Динамо-Казань» не любит легко побеждать
22:48 Менкарелли: казанское «Динамо» сыграло собраннее в концовке 4-го сета
22:21 Гилязутдинов: приоритет казанского «Динамо» — второй матч финала Кубка ЕКВ
21:44 «Заречье-Одинцово» в пяти сетах одолело «Сахалин» в турнире за 5-8-е места в ЧР
21:17 Казанское «Динамо» победило «Бусто Арсицио» в первом матче финала Кубка ЕКВ
19:39 Рузье, Ле Ру, Бартман и Буц примут участие в трай-ауте чемпионата Южной Кореи
18:58 Пасынкова собирается выступать в чемпионате Южной Кореи
17:52 Краснодарское «Динамо» победило «Протон» в турнире за 5-8-е места в ЧР
16:00 Олимпийская чемпионка Гарай может пополнить состав «Прайя Клубе»
15:13 13 апреля «Динамо-ЛО» проведёт открытую тренировку в Академии Платонова
14:08 Мочалов: в матче с «Локомотивом» «Енисей» бился с азартом и настроением
13:13 Лукьяненко: в матче с «Енисеем», возможно, у меня был переизбыток эмоций
12:06 Гансонре: не думаю, что я смогла бы стать тренером
11:08 Червяков: не хотелось, конечно, так завершать регулярный чемпионат
10:19 Зиничев: я грезил финалом с казанским «Динамо»
09:23 Кариков: когда мы приехали на ЧЕ U18, я ставил задачу быть четвёртыми-шестыми
00:58 Гендель: как стать пятыми в ЧР? Выиграть все три оставшиеся игры
10 апреля 2017, понедельник
23:36 Малых: краснодарское «Динамо» могло побороться и в четвёрке
22:53 Ушаков: если «Динамо» (Краснодар) не добьётся 5-го места, будет очень обидно
21:59 Перед играми за выход в «Финал шести» ЧР «Урал» встретится с болельщиками
20:51 Уланова: итальянские команды всегда очень самоотверженно играют в защите
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в российском противостоянии в Лиге чемпионов «Зенит-Казань» или «Белогорье»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+