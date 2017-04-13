Спиридонов: постараемся дать бой «Белогорью». Никто в отпуск ещё не собирается

Доигровщикпрокомментировал своё решение на год продлить контракт с красноярским «Енисеем» и рассказал о настрое на матчи плей-офф с «Белогорьем». 28-летний волейболист перешёл в красноярский клуб минувшим летом из казанского «Зенита».«В Красноярске ко мне хорошее отношение, люди во мне заинтересованы. Поэтому, когда предложили новый контракт, я согласился. Слышал об интересе других клубов, но конкретных предложений не было. Сезон ещё не завершён, но мне кажется, что я провёл неплохую «регулярку» в «Енисее». Вернулся тот Спиридонов, который был лидером команды. Что касается задач на следующий сезон, то, думаю, мы будем бороться за более высокие места. Но и сейчас ещё ничего не потеряно – постараемся дать бой «Белогорью». Никто в отпуск заранее не собирается, билеты в Доминикану я ещё не заказывал», – цитирует Спиридонова «Спорт Бизнес Online».