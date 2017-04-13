«Сахалин» победил краснодарское «Динамо» и занял седьмое место в женском ЧР

Краснодарское «Динамо» в заключительном туре турнира за пятое-восьмое места по итогам женского чемпионата России в Одинцово уступило «Сахалину» со счётом 1:3. Подопечные Константина Ушакова до этого выиграли все пять матчей и обеспечили себе пятое итоговое место в турнире. Команда Константа Приходько одержала вторую победу и гарантировала седьмую позицию.
Женщины. Чемпионат России. Суперлига
Турнир за 5-8-е места. 2-й этап. Одинцово. 6-й тур
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо» (Краснодар) — 3:1 (25:15, 21:25, 25:15, 25:21).