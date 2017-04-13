Баньоли: есть множество причин остаться в «Латине»

Главный тренер итальянской «Латины» Даниэле Баньоли близок к продлению контракта с клубом. Итальянский специалист возглавил команду в начале ноября 2016 года, сменив на этом посту Винченцо Наччи.
«Есть множество причин остаться. Я разговаривал с руководством клуба, и у нас есть взаимопонимание. Посмотрим, что случится до конца месяца», — приводит слова Баньоли Latina Today.
Баньоли известен по работе с клубами Италии, московским «Динамо», турецким «Фенербахче» и иранским «Матином». Восемь раз выигрывал чемпионат и семь раз — Кубок Италии, является пятикратным победителем Лиги чемпионов. Возглавлял сборную России в сезоне-2009/10.