«Зенит» вышел в «Финал четырёх» мужской Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» в ответном матче «раунда 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов на выезде выиграл два первых сета в противостоянии с «Белогорьем». Это гарантировало подопечнымвыход в «Финал четырёх» соревнований, который пройдёт 29 и 30 апреля в Риме. В первой встрече «Зенит» одержал победу в четырёх партиях.В «Финале четырёх» также сыграют итальянская «Перуджа», немецкий «Берлин» и лучшая команда в соперничестве итальянских «Модены» и «Любе Чивитанова». Ответная встреча пройдёт 13 апреля.