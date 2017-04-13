Косарев: «Белогорью» немножко не хватило везения в ответном матче с «Зенитом»

Старший тренер «Белогорья»проанализировал причины неудачи своей команды в ответном матче «раунда шести» плей-офф мужской Лиги чемпионов с казанским «Зенитом», в котором его подопечные уступили в трёх партиях.«Немножко не хватило везения. Были мячи, которыми мы могли закончить партию. Не сложилось. В первом сете сделали пару ошибок в простых ситуациях. А в волейболе каждый мяч – самый важный. Не важно, последний мяч, не последний. Всё складывается в общий результат. Сегодня всё сложилось не в нашу пользу.У нас утром травму получил Ян Ерещенко. Он блистательно отыграл в Казани, и, конечно, хотелось, чтобы и сегодня нам помог. Но это спорт, такое бывает», — приводит слова Косарева «Спорт Бизнес Online».