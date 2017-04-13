«Любе Чивитанова» стал последним участником «Финала четырёх» Лиги чемпионов

Итальянский «Любе Чивитанова» в ответном матче «раунда 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов на своей площадке уверенно переиграл соотечественников из «Модены». Встреча в Мачерате, как и первый матч, завершилась в трёх партиях в пользу подопечных Джанлоренцо Бленгини.«Любе Чивитанова» вышла в «Финал четырёх» турнира, где также сыграют итальянская «Перуджа», казанский «Зенит» и немецкий «Берлин».«Любе Чивитанова» (Италия) — «Модена» (Италия) — 3:0 (25:21, 25:21, 25:18)3:0.