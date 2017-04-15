Казанское «Динамо» завоевало Кубок ЕКВ

Казанское «Динамо» в ответном матче финального противостояния женского Кубка ЕКВ в гостях на тай-брейке одержало волевую победу над итальянским клубом «Бусто Арсицио» со счётом 3:2. Самой результативной волейболисткой в составе «Динамо» стала, набравшая 19 очков, на счету– 14 (из них 3 эйса и 4 блока), у– 13.После победы российской команды в первом матче со счётом 3:1 в Италии бело-голубым достаточно было взять две партии, чтобы завоевать трофей.Кубок ЕКВ впервые у казанского «Динамо». В 2014 год бело-голубые выигрывали Лигу чемпионов.«Бусто Арсицио» (Италия) — «Динамо» (Казань, Россия) – 2:3 (25:23, 25:16, 12:25, 21:25, 12:15).Первый матч – 1:3.