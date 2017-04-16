Синьориле: «Бусто Арсицио» был всего в нескольких очках от возможной сенсации

Связующая итальянского клуба «Бусто Арсицио»прокомментировала поражение от казанского «Динамо» во втором финальном матче Кубка ЕКВ (2:3). По сумме двух матчей трофей впервые завоевали бело-голубые.«Мы старались изо всех сил, и у нас есть некоторые сожаления, потому что мы были всего в нескольких очках от возможной сенсации. Нам очень жаль, особенно за тех замечательных фанатов, которые сегодня нас так великолепно поддерживали», — приводит слова Синьориле пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.