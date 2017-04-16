Кубинцы Нивалдо Надир и Гонсалес Байард выиграли турнир Мирового тура в Малайзии

Кубинцыпобедили на турнире Мирового тура по пляжному волейболу категории «одна звезда» в Малайзии. В финале они переиграли австрийцев Питера Эгльсира и Флориана Шнетцера. Третье место заняли эстонцы Кусти Нолвак и Март Тиисаар.Д. Нивалдо Надир/С. Гонсалес Байард (Куба) — П. Эгльсир/Ф. Шнетцер (Австрия) — 2:0 (21:17, 21:18).К. Нолвак/М. Тиисаар (Эстония) — Л. Коларич/Д. Класнич (Сербия) — 2:0 (21:17, 21:17).