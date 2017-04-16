«ФАКЕЛ» стал обладателем мужского Кубка Вызова

Новоуренгойский «ФАКЕЛ» выиграл третью партию у французского «Шомона» в ответном матче финала Кубка Вызова и вышел вперёд со счётом 2:1. Таким образом, подопечныегарантировали себе победу в противостоянии и титул обладателя Кубка Вызова.Напомним, что первая встреча, состоявшаяся во Франции, завершилась со счётом 3:1 в пользу «ФАКЕЛА», поэтому российской команде было достаточно выиграть два сета в ответном матче.«ФАКЕЛ» впервые в своей истории выиграл Кубок Вызова и во второй раз завоевал трофей в еврокубке.