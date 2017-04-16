«Пляжники» Лешуков и Лихолетов завоевали серебро на сателлите в Гётеборге

Россиянезавоевали серебряные медали на турнире ЕКВ категории «сателлит» по пляжному волейболу в Гётеборге. В соревнованиях участвовали только мужские пары, которые играли в крытом помещении.Российская пара без поражений дошла до финала, обыграв в матче за выход в полуфинал первых сеяных украинцев Николая Бабича и Ярослава Гордеева со счётом 21:18, 21:17.16 апреля состоялись полуфинальный и финальный матчи. И если с турецкой парой россияне в трёх сетах справились, то французам уступили.Лешуков/Лихолетов (Россия, 12) – Гигиноглу/Урлу (Турция, 3) – 25:27, 21:12, 15:9.Фухс/Штади (Германия, 14) — Готье-Рат/Луизо (Франция, 10) – 22:20, 19:21, 15:17.Лешуков/Лихолетов (Россия, 12) — Готье-Рат/Луизо (Франция, 10) – 13:21, 15:21.