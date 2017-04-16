Д. Волков: волейбол — командный вид спорта, здесь один в поле не воин

Самым ценным игроком финала Кубка Вызова против французского «Шомона» был признан доигровщик «ФАКЕЛА», который поделился эмоциями после игры на награждении новоуренгойской команды европейским трофеем.«Спасибо команде — только благодаря слаженной игре я сумел где-то забить, где-то поставить блок, заработать больше очков, так что это не только мой титул, это результат отличной игры всех ребят! Волейбол — командный вид спорта, здесь один в поле не воин», — приводит слова Волкова пресс-служба «ФАКЕЛА».