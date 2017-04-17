Связующий Уриарте летом может сменить «СКРУ» на «Монцу»

Аргентинский связующийможет покинуть польский клуб «СКРА» по окончании сезона-2016/17, сообщает World of Volley. Волейболист намерен перейти в итальянскую «Монцу», где вновь будет играть под руководством бывшего тренера «СКРЫ»Сообщается также, что нынешний связующий «Монцы», сербский волейболист, имеет несколько интересных предложений из России и Турции и покинет итальянский клуб этим летом. Это-то и стало причиной того, что Фаласка задумался о новой связующим, и его выбор пал на Уриарте.