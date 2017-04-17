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Связующий Уриарте летом может сменить «СКРУ» на «Монцу»

17 апреля 2017, понедельник. 00:21. Волейбол
Аргентинский связующий Николас Уриарте может покинуть польский клуб «СКРА» по окончании сезона-2016/17, сообщает World of Volley. Волейболист намерен перейти в итальянскую «Монцу», где вновь будет играть под руководством бывшего тренера «СКРЫ» Мигеля Фаласки.

Сообщается также, что нынешний связующий «Монцы», сербский волейболист Никола Йовович, имеет несколько интересных предложений из России и Турции и покинет итальянский клуб этим летом. Это-то и стало причиной того, что Фаласка задумался о новой связующим, и его выбор пал на Уриарте.
Источник: World of Volley Сообщить об ошибке
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