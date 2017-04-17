Д. Волков: в первом сете игроки «ФАКЕЛА» слегка перегорели

Доигровщик новоуренгойского «ФАКЕЛА», признанный самым ценным игроком финала Кубка Вызова с французским «Шомоном», поделился эмоциями после завоевания трофея. В финале подопечныедважды обыграли «Шомон» в четырёх сетах. Вторая игра завершилась победой российской команды со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:19, 25:18).«Мы серьёзно настраивались на этот матч, нам очень хотелось выиграть Кубок после того, как в прошлом году чуть-чуть не хватило до победы. Много думали о том, что должны сделать для этого, как нужно сыграть — сконцентрированно и чётко. И в итоге, наверное, слегка перегорели, от этого и такая неудачная первая партия. Но потом всё вернулось в задуманное русло – мы добыли победу и очень этому рады!» — цитирует Волкова официальный сайт клуба.