Воронкова: я впервые выиграла еврокубок, играя в основном составе

Доигровщица казанского «Динамо»поделилась эмоциями после победы над итальянским «Бусто Арсицио» в ответном матче финала Кубка ЕКВ со счётом 3:2 (23:25, 16:25, 25:12, 25:21, 15:12). После победы российской команды в первом матче со счётом 3:1 в Италии бело-голубым достаточно было взять две партии, чтобы завоевать трофей.«Это первый мой европейский кубок, когда я играла в основном составе команды. Для меня это настолько грандиозно, радостно. Спасибо тренеру за то, что поставил в состав. Все девчонки молодцы. Это просто класс», — сказала Воронкова после игры.