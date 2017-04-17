Казанское «Динамо» выиграло первый финальный матч ЧР по волейболу

Волейболистки казанского «Динамо» в трёх партиях взяли верх над московскими одноклубницами в первом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Хозяйки площадки ни в одном из сетов не смогли набрать и 20 очков.Счёт в серии до трёх побед стал 1-0 в пользу казанского «Динамо». 18 апреля соперницы встретятся вновь на той же площадке, а третий матч серии пройдёт 28 апреля в Казани.«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Казань) — 0:3 (18:25, 19:25, 18:25).