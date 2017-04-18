Колодинский: «ФАКЕЛ» убрал грабли, на которые наступал в прошлом году, и победил

Капитан новоуренгойского «ФАКЕЛА» Игорь Колодинский поделился впечатлениями после победы в финале Кубка Вызова над французским «Шомоном». Российская команда в обоих матчах оказалась сильнее в четырёх партиях.

«Эта победа особенная для всех нас. Я не первый год в клубе, и наконец-то мы что-то выиграли. Это очень многое значит для игроков, для „ФАКЕЛА“. Мы долго шли к этой победе, в прошлом году потерпели два обидных поражения в финале. В этом году сделали всё возможное и невозможное для победы, чтобы добыть Кубок Вызова не только для нашего клуба, но и для всего российского волейбола. Мы очень рады. Я, как капитан команды, рад вдвойне, так как поднимал кубок над головой. Очень горжусь этой победой.

Сложно сравнивать прошлогодний финал с нынешним. Наверное, у нас теперь другая команда. Тогда мы были моложе, не хватило в пятых партиях опыта, который сейчас есть. Мы учли все ошибки, убрали все грабли, на которые наступали в прошлом году, вот и победили.

После финалов, конечно, есть эмоциональная и физическая усталость, но мы справимся. Не зря же весь сезон отыграли. Сегодня выходной, а завтра уже начинаем готовиться к плей-офф. Не хотелось бы ошибиться в концовке сезона. Сделаем всё, чтобы попасть в «Финал шести» Суперлиги», — цитирует Колодинского «Р-Спорт».