Д. Волков: хочу в ближайшие годы сыграть с «ФАКЕЛОМ» в Лиге чемпионов

Доигровщик новоуренгойского «ФАКЕЛА» Дмитрий Волков, признанный самым ценным игроком финала Кубка Вызова с французским «Шомоном», рассказал, какие цели ставит перед собой. В финале подопечные Камилло Плачи дважды обыграли «Шомон» в четырёх сетах.

«Прежде всего надеюсь, что со здоровьем всё будет в порядке. Это самое главное для любого спортсмена. Что касается целей, то хочу в ближайшие годы сыграть с «ФАКЕЛОМ» в Лиге чемпионов. Также хотелось бы закрепиться в сборной России и на Олимпиаду в Токио поехать уже основным игроком. Разумеется, за золотом», — цитирует Волкова „Спорт Бизнес Online“.