«Нефтохимик» впервые за 10 лет стал чемпионом Болгарии

«Нефтохимик» в четвёртом матче финальной серии плей-офф мужского чемпионата Болгарии на своей площадке в четырёх партиях победил Монтану" и добился успеха в противостоянии до трёх побед со счётом 3-1.

Команда из Бургаса стала чемпионом Болгарии впервые с 2007 года. Кроме того, «Нефтохимик» будет участвовать в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

Мужчины. Чемпионат Болгарии

Плей-офф. Финал. Четвёртый матч

«Нефтохимик» (Бургас) — «Монтана» - 3:1 (25:20, 25:22, 19:25, 25:19)

Счёт в серии: 3-1.