Гончарова: московское «Динамо» переживало после сухого поражения от Казани

Волейболистка московского «Динамо» Наталия Гончарова выразила удовлетворение относительно победы своей команды над одноклубницами из Казани во втором матче финальной серии плей-офф женского чемпионата России.

«Мы очень рады, что смогли сегодня переломить ход событий. Вчера Казань нас обыграла всухую, и мы сильно переживали. Собрались, сегодня получалось многое! Мы счастливы», — приводит слова Гончаровой официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Третий матч серии до трёх побед пройдёт 28 апреля в Казани.