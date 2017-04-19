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Щербань: игроки «Динамо-Москва» сплотились и боролись даже за самые сложные мячи

19 апреля 2017, среда. 09:39. Волейбол

Доигровщица московского «Динамо» Яна Щербань прокомментировала победу над казанскими одноклубницами во втором матче финала плей-офф российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:20). Счёт в серии до трёх побед стал 1-1.

«Сегодня нам удалось добиться такого результата за счёт того, что мы играли командой. Вчера каждый играл сам за себя, и хорошей игры из этого не вышло. Сегодня мы сплотились и боролись даже за самые сложные мячи, и результат был совсем другим. Главное — сохранить это на дальнейшие игры. Нам не так принципиальна площадка, главное — показать свою игру, и надеюсь, что у нас всё получится», — цитирует Щербань «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Казань ЖВК Динамо Москва Яна Щербань
Новости. Волейбол
19 апреля 2017, среда
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